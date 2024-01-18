Мобильные операторы призывают бизнес переходить на электронные документы

Совладелец и гендиректор «Вымпелкома» Александр Торбахов призвал бизнес как можно быстрее отказаться от бумажных документов в пользу ЭДО. Об этом пишут «Ведомости».
Около 80% документооборота ведется в бумажном виде, а в некоторых компаниях запрещено не хранить бумажные документы.
Не все из вас знают, что во внутрикорпоративном обороте, между компаниями по-прежнему царит «бумажный рай», мы по-прежнему живем в технологиях XX века, — сказал Александр Торбахов.
Также он добавил, что привычка людей к бумаге мешает развитию цифровизации, поэтому нужны изменения в нормативной базе.
Из-за лени и нежелания переходить на более удобные форматы большинство документов, которыми обмениваются компании и органы власти, представлены на бумаге.
Стоит заметить, что отсканированные бумажные документы на самом деле не являются цифровыми.
Представители «Мегафона» и Tele2 поддержали идею отказаться от бумажного формата бизнес-процессов.
Комментарии2
какое-то невежливое высказывание, соответственно и впечатление(((фраза: "Из-за лени и нежелания переходить на более удобные форматы большинство документов, которыми обмениваются". Так может сказть только популист, который слабо (плохо) владеет информацией (так сказать, что происходит "на земле"). Видимо не в курсе, что многие бы с радостью перешли на ЭДО, но в некоторых ТКС каждый документ стоит денег (все считают свой бюджет)
Да не в некоторых, а во всех.