Мобильные операторы призывают бизнес переходить на электронные документы

Сейчас 80% документов ведутся в бумажном виде. Это мешает развитию цифровизации и усложняет обмен информацией между компаниями и государственными органами.

Совладелец и гендиректор «Вымпелкома» Александр Торбахов призвал бизнес как можно быстрее отказаться от бумажных документов в пользу ЭДО. Об этом пишут «Ведомости».

Около 80% документооборота ведется в бумажном виде, а в некоторых компаниях запрещено не хранить бумажные документы.

Не все из вас знают, что во внутрикорпоративном обороте, между компаниями по-прежнему царит «бумажный рай», мы по-прежнему живем в технологиях XX века, — сказал Александр Торбахов.

Также он добавил, что привычка людей к бумаге мешает развитию цифровизации, поэтому нужны изменения в нормативной базе.

Из-за лени и нежелания переходить на более удобные форматы большинство документов, которыми обмениваются компании и органы власти, представлены на бумаге.

Стоит заметить, что отсканированные бумажные документы на самом деле не являются цифровыми.

Представители «Мегафона» и Tele2 поддержали идею отказаться от бумажного формата бизнес-процессов.