Власти Турции решат проблемы с банковскими переводами из России

К концу января 2024 года министерство торговли Турции наладит денежные переводы из России в Турцию.

Министерство торговли Турции берет под контроль возникшие трудности с банковскими переводами из России. Об этом пишет «ТАСС».

У компаний, которые работают в перевозках, автомобильной, обувной и химической отраслях, появились проблемы с получением денежных переводов из России. Большинство трудностей возникло по линии частных банков, которые ограничили операции.

Минторг вмешался в ситуацию, касающуюся отказа ряда турецких банков проводить платежи из России. Министерство собирает предложения от компаний, которые испытывают такие проблемы, — сказал собеседник издания.

Турецкие власти обещают решить проблему с банковскими переводами к концу января 2024 года.

Недавно мы писали, что банки Турции отказываются работать с российскими партнерами из-за риска попасть под вторичные санкции США.