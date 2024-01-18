С заблокированных счетов можно оплатить госпошлину и налоговые штрафы

Приостановление операций по банковскому счету не распространяется на оплату государственных пошлин, налоговых пеней и штрафов. Об этом сказано в письме Минфина от 26.12.2023 № 03-02-07/126123.
Приостановление операций по счету не распространяется на государственную пошлину, уплачиваемую в соответствии с главой 25.3 НК, а также на пени и штрафы, начисленные и подлежащие уплате, — говорится в документе.
С заблокированных счетов можно оплатить:
платежи, очередность исполнения которых предшествует исполнению обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов;
операции по списанию денежных средств в счет уплаты налогов, авансовых платежей, сборов, страховых взносов, соответствующих пеней и штрафов и по их перечислению в бюджет.
Начать дискуссию