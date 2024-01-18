С заблокированных счетов можно оплатить госпошлину и налоговые штрафы

Синдром незавершенных дел: как научиться доводить дела до конца

Усидчивость и добросовестность при выполнении серьезных задач присущи далеко не каждому. И на это не всегда влияют внешние обстоятельства. Порой человеку по своему темпераменту очень трудно сосредоточиться на чем-то конкретном, когда вокруг так много всего интересного! Зачем делать одно, если можно попробовать все? Однако неважно, кто вы — холерик-экспериментатор или экстраверт-авантюрист. Дисциплина и грамотное планирование помогут избежать любого хаоса в делах.