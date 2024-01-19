❌ Запретят срочные трудовые договоры с начальниками отделов

Заключить срочный трудовой договор с начальником транспортного цеха не получится. Норма о срочном договоре действует только для руководителей организации, а не цехов, отделов и прочих подразделений.

Внесут поправки в статью 59 ТК. Законопроект внесен в Госдуму.

Автор проекта – депутат от СРЗП Ярослав Нилов. Повод для проекта – решение Конституционного суда.

По статье 59 ТК срочный трудовой договор может заключаться с руководителями, их замами и главбухами. Но расшифровки понятия «руководитель» нет, поэтому под эту нормы подпадают даже руководители подразделений.

Начальница отдела бюджетной организации дошла до Конституционного суда, который обязал изменить норму ст. 59 ТК.

Законопроект предусматривает, что руководители в статье 59 ТК – это те руководители, которые значатся в статье 273 ТК. А в этой статье речь идет о руководителях организаций.