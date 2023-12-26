👆 Не всякий начальник – руководитель. Конституционный суд запретил срочные трудовые договоры с начальниками отделов

Норму статьи 59 ТК РФ, о том, что трудовой договор с руководителем может быть срочным, признали неконституционной.

Вышло Определение Конституционного суда от 19.12.2023 № 59-П/2023.

Сейчас в статье 59 ТК сказано, что по соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться:

с руководителями ;

с заместителями руководителей;

с главными бухгалтерами.

А кто такие – руководители? Уточнения в этой норме ТК нет. Из-за этого норму интерпретируют по-разному и заключают срочные договоры с руководителями структурных подразделений.

В частности, с жалобой обратилась бывшая начальник службы развития музея. С ней заключили договор на 3 месяца, потому что она руководитель отдела, и через 3 месяца уволили.

Руководители структурных подразделений вынуждены работать по срочному договору, лишаясь при этом права на стабильную трудовую занятость, констатирует Конституционный суд.

В итоге норму статьи 59 ТК должны уточнить.

А пока поправки не внесены, заключение срочных трудовых договоров с руководителями структурных подразделений организаций не допускается.

Более того, действующие трудовые договоры с ними надо считать заключенными на неопределенный срок.