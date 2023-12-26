👆 Не всякий начальник – руководитель. Конституционный суд запретил срочные трудовые договоры с начальниками отделов

Вышло Определение Конституционного суда от 19.12.2023 № 59-П/2023.
Сейчас в статье 59 ТК сказано, что по соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться:
с руководителями;
с заместителями руководителей;
с главными бухгалтерами.
А кто такие – руководители? Уточнения в этой норме ТК нет. Из-за этого норму интерпретируют по-разному и заключают срочные договоры с руководителями структурных подразделений.
В частности, с жалобой обратилась бывшая начальник службы развития музея. С ней заключили договор на 3 месяца, потому что она руководитель отдела, и через 3 месяца уволили.
Руководители структурных подразделений вынуждены работать по срочному договору, лишаясь при этом права на стабильную трудовую занятость, констатирует Конституционный суд.
В итоге норму статьи 59 ТК должны уточнить.
А пока поправки не внесены, заключение срочных трудовых договоров с руководителями структурных подразделений организаций не допускается.
Более того, действующие трудовые договоры с ними надо считать заключенными на неопределенный срок.
Комментарии6
Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор
Уточнений в ТК и не может быть😏
Руководитель - это не должность, а призвание😎
ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП
Интересно, а если руководитель отдела бухгалтерии ушла в декрет и потом в отпуск по уходу за ребенком - то она как главный бухгалтер предприятия относиться к числу руководителей и на время её декрета и отпуска нельзя будет ни кого на это место принять по срочному трудовому договору или перевести временно другого сотрудника на эту должность.
Ну почему? Ну почему?
В РФ пришли к управлению бездари...
как обычно, закон -отдельно, жизнь отдельно...а сколько лет жили по этой неконстуционной статье и не знали. и главное, никого не привлекут, счет не заблокируют и пени не начислят за ошибку в тК)))
ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП
А ничего что в бюджетный учреждениях со всеми руководителями заключается контракт на 1 год. В том числе с главными бухгалтерами?
Или госам можно, а частникам нельзя.
вот это и хотят пресечь. Чтобы срочный был только с ЕИО и главбухом
ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП
Ну так вроде и так срочный с ЕИО в РФ заключается - сроком на 6 лет.
Но благодаря КС РФ - теперь можно такой договор перезаключать с одним и тем же лицом более 2-ух раз