Трудовое право

👆 Не всякий начальник – руководитель. Конституционный суд запретил срочные трудовые договоры с начальниками отделов

Норму статьи 59 ТК РФ, о том, что трудовой договор с руководителем может быть срочным, признали неконституционной.
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Вышло Определение Конституционного суда от 19.12.2023 № 59-П/2023.

Сейчас в статье 59 ТК сказано, что по соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться:

  • с руководителями;

  • с заместителями руководителей;

  • с главными бухгалтерами.

А кто такие – руководители? Уточнения в этой норме ТК нет. Из-за этого норму интерпретируют по-разному и заключают срочные договоры с руководителями структурных подразделений.

В частности, с жалобой обратилась бывшая начальник службы развития музея. С ней заключили договор на 3 месяца, потому что она руководитель отдела, и через 3 месяца уволили.

Руководители структурных подразделений вынуждены работать по срочному договору, лишаясь при этом права на стабильную трудовую занятость, констатирует Конституционный суд.

В итоге норму статьи 59 ТК должны уточнить.

А пока поправки не внесены, заключение срочных трудовых договоров с руководителями структурных подразделений организаций не допускается.

Более того, действующие трудовые договоры с ними надо считать заключенными на неопределенный срок.

Комментарии

6
  • Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    47 мин

    Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор

    А кто такие – руководители? Уточнения в этой норме ТК нет.

    Уточнений в ТК и не может быть😏

    Руководитель - это не должность, а призвание😎

  • Логотип hub
    hub 35 мин

    ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП

    Интересно, а если руководитель отдела бухгалтерии ушла в декрет и потом в отпуск по уходу за ребенком - то она как главный бухгалтер предприятия относиться к числу руководителей и на время её декрета и отпуска нельзя будет ни кого на это место принять по срочному трудовому договору или перевести временно другого сотрудника на эту должность.

    Ну почему? Ну почему?
    В РФ пришли к управлению бездари...

    • Логотип Astrasol
      Astrasol 18 мин

      как обычно, закон -отдельно, жизнь отдельно...а сколько лет жили по этой неконстуционной статье и не знали. и главное, никого не привлекут, счет не заблокируют и пени не начислят за ошибку в тК)))

  • Логотип hub
    hub 28 мин

    ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП

    А ничего что в бюджетный учреждениях со всеми руководителями заключается контракт на 1 год. В том числе с главными бухгалтерами?

    Или госам можно, а частникам нельзя.

    • Логотип бух2007
      бух2007
      8 мин

      А ничего что в бюджетный учреждениях со всеми руководителями заключается контракт на 1 год.

      вот это и хотят пресечь. Чтобы срочный был только с ЕИО и главбухом

      • Логотип hub
        hub 6 мин

        ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП

        Ну так вроде и так срочный с ЕИО в РФ заключается - сроком на 6 лет.

        Но благодаря КС РФ - теперь можно такой договор перезаключать с одним и тем же лицом более 2-ух раз

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