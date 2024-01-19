🏃 Отпрашивание с работы на час можно оформлять как отпуск без содержания

Бывает, что работник отпрашивается с работы в рабочее время на несколько часов. Как это оформить и отразить в табеле учета рабочего времени, рассказал Роструд.

В данном случае работнику может быть предоставлен отпуск без сохранения зарплаты. ТК РФ не устанавливает ни минимальной, ни максимальной продолжительности такого отпуска.

Отпуск без содержания даже на несколько часов предоставляется на основании заявления работника, поясняет Роструд.

В табель формы № Т-12 нужно внести две отметки: время отпуска за свой счет – кодом «ДО»;

рабочие часы –кодом «Я».

Ранее Роструд в письме от 01.09.2023 № ПГ/18132-6-1 также разъяснял, что отпуск без содержания можно брать в часах, а не в днях.

Но бухгалтеры не в восторге от такой идеи, ведь все это надо оформить и как-то отразить в программе, а потом – в отчете ЕФС-1 (бывшем СЗВ-СТАЖ).

Правила оформления отпуска без содержания мы разбирали тут.

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