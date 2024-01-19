Цены на отечественные программы выросли на 10-20%

Производители российского программного обеспечения не нарушили договоренностей с Минцифры — стоимость софта не превышает индекс потребительских цен на 15%.

За 2023 год стоимость российского программного обеспечения увеличилась на 10-20%. Об этом пишет «Коммерсант».

В Минцифры считают, что участники рынка имеют право самостоятельно определять ценовую политику. Однако в мае 2023 года была подписана хартия, согласно которой стоимость софта не может превышать индекс потребительских цен на 15%.

Базовый индекс потребительских цен в 2023 году составил 106,83%. Это значит, что разработчики программного обеспечения не нарушают договоренностей.

Исполнительный директор «Отечественного софта» Ренат Лашин рассказал, что на базе отраслевых IT-ассоциаций создадут «этическую комиссию», которая будет разбирать возможные случаи завышения цен на отечественный софт.

Поставщики IT-решений закладывают в стоимость траты на разработку продукта, которая ведется с нуля. Кроме того, вендоры перестали предоставлять скидки даже при условии обязательного внедрения программ.

Сейчас спрос на российское программное обеспечение все еще растет. Это связано с уходом с рынка западных вендоров и со сложностями в технической поддержке иностранных решений. В узкоспециализированных нишах по-прежнему есть дефицит программ для работы. Например, нужны продукты для промышленной автоматизации.