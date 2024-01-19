Госдума запретит онлайн-торговлю табачными изделиями

Депутаты хотят запретить публиковать информацию о дистанционной продаже табака в интернете.

В Госдуму внесли законопроект, который запретит продавать табачные изделия в интернете.

Подобные нормы уже прописаны в Федеральном законе № 149-ФЗ в отношении алкогольной продукции, запрещенной к розничной торговле дистанционным способом в онлайн-магазинах и на маркетплейсах.

Новый законопроект также запретит распространение предложений о розничной продаже дистанционным способом табачной и (или) никотинсодержащей продукции.

Проблема с онлайн торговлей сигаретами и никотинсодержащей продукцией носит системный характер и достигла широких масштабов, — сказано в пояснительной записке.

В 2023 году Роспотребнадзор выявил 2 389 нарушений в дистанционной продаже табачной и никотинсодержащей продукции. Из них суд одобрил 1 864 заявлений и заблокировал интернет-ресурсы с объявлениями о продаже табака.

По информации Роскомнадзора, всего на основании судебных решений была удалена или заблокирована информация о табачной продукции с 11,8 тыс. интернет-страниц.