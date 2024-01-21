Новости для бухгалтера
Страхование

Центробанк на 25% снизит тарифы по страхованию опасных объектов

Изменится тарифный коридор по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев опасных объектов.

Центробанк предложил для большинства видов опасных объектов понизить на 25% нижнюю границу тарифа по обязательному страхованию гражданской ответственности. Об этом сказано на сайте ЦБ.

Корректировка тарифов более точно отражает уровень риска аварии и учитывает динамику убыточности. Последний раз тарифы по этому виду страхования менялись в сентябре 2022 года, — говорится в сообщении.

Для гидротехнических сооружений, нефтехимических и горнодобывающих предприятий, а также для объектов, связанных со взрывчатыми веществами границы тарифного коридора оставят прежними, без изменений.

Для котельных, тепловых сетей и прочих объектов, на которых используется оборудование под давлением, нижняя граница тарифы будет прежней, а верхнюю повысят на 25%.

Начать дискуссию

Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как вернуть излишне удержанный налог сотруднику-резиденту?

Добрый день, коллеги. Прошу вашей помощи.

4
11
Кредитование

С 21 января меняются правила расчета полной стоимости кредита

В ПСК будет учитываться максимально возможная сумма расходов заемщика. Также срок отказа от дополнительных услуг продлили с 14 до 30 дней.

47
Страхование

Центробанк на 25% снизит тарифы по страхованию опасных объектов

Изменится тарифный коридор по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев опасных объектов.

39
Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Поддержка рубля, крипто-скам 40%, дивиденды, боковик индекса, ожидание новой ставки ЦБ и другие события. Воскресный инвестдайджест

Рубль не укрепляется, но поддерживается, в криптоматериалах выявили 40% фейковой информации, Fix Price заплатит дивиденды (и пока что всё), выходят новые выпуски облигаций, ставятся рекорды в недвижимости, а я пополнил свой портфель новыми активами и рассказал о самом важном, что на мой взгляд, произошло за неделю.

Поддержка рубля, крипто-скам 40%, дивиденды, боковик индекса, ожидание новой ставки ЦБ и другие события. Воскресный инвестдайджест
65
Обзоры для бухгалтера

Все о воинском учете-2024, топ-10 ошибок в годовой отчетности: новый формат миникурсов с тестами. Дайджест Разборов

Важные новости: теперь подписчикам Клерк.Плюс доступны мини-курсы с тестами!  Изучайте материал и проходите тесты, чтобы разобраться в самых сложных бухгалтерских темах.

Создано с помощью ИИ OpenAI © Борис Мальцев, Клерк
280
Логотип Бухгалтерия ада слушает
Бухгалтерия ада слушает

Кабинет ЕНС — просто песня, все в одной куче — сало, гвозди, и сверху скотчем обмотано

Вообще ЕНС — это такой загадочный черный ящик, никогда не знаешь, что из него вылезет и когда. Тот, кто все это придумал, просто гений бухгалтерского учета. Ферма со своей теоремой нервно курит в коридоре

Кабинет ЕНС — просто песня, все в одной куче — сало, гвозди, и сверху скотчем обмотано
16
640
Логотип spastuh
spastuh
Бухгалтеры

Зачем у «Клерка» так много Телеграм-каналов? Полный список с описанием

У «Клерка» девять каналов в Телеграме. Кажется, что много, однако каждый канал решает свои уникальные задачи и отвечает на разнообразные запросы бухгалтеров и предпринимателей.

Зачем у «Клерка» так много Телеграм-каналов? Полный список с описанием
3
770

Записи вебинаров

717
Новые видео от экспертов каждый день
Бесплатно с Уведомление по ЕНП

Какие налоги войдут в уведомления по ЕНП в январе 2024 года

В январе будет только одно обязательное уведомление, и большинство компаний будут указывать там только НДФЛ,

Какие налоги войдут в уведомления по ЕНП в январе 2024 года
886
Логотип nlukina
nlukina
Воинский учет

Директор требует от бухгалтера вести воинский учет. Можно ли отказаться

Если руководитель хочет возложить на вас обязанность вести воинский учет в компании, то это статья для вас! Из нее вы узнаете обязан ли бухгалтер соглашаться на дополнительные обязательства и как они должны быть оформлены, если вы согласитесь вести воинский учет.

Директор требует от бухгалтера вести воинский учет. Можно ли отказаться
5
5,7 тыс.
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Почему в 1С 4кв не проводятся операции зачёта аванса по ЕНС?

Коллеги, добрый вечер! Делаю закрытие в 1С 4кв, всё операции проводятся, кроме зачёт аванса по ЕНС.... вручную закрываю ЕНС, соскакивает закрытие всех следующих операций? Кто-то подскажет причину или это норма?

7
202
Логотип Алексей Марков
Алексей Марков
Управление персоналом

Комикс выходного дня. Как правильно нанимать сотрудников...

Как правильно нанимать сотрудников. Вопрос поиска сотрудников является одним из ключевых в бизнесе, потому что от качества команды зависит успех.

112
Штрафы за валютные нарушения

За валютные операции по мнимым внешнеторговым договорам положен штраф и уголовка

За незаконные валютные операции компанию оштрафуют на 20% – 40% от суммы операции (по части 1 статьи 15.25 КоАП). Эту статью применят и в том случае, если, казалось бы, законная валютная операция была по сделке, которая фактически – мнимая.

343
Банки

За 2023 год «Сбер» заработал почти 1,5 трлн рублей

Чистый процентный доход Сбербанка достиг 2,3 трлн рублей. В 2023 году банк выдал корпоративные займы на 20 трлн рублей и розничные кредиты на 8,3 трлн рублей.

172
Обучение для бухгалтеров

😱 Остаться в живых: последние 40 мест со скидкой, чтобы работать без ошибок и штрафов!

Акция на курсы повышения квалификации и профпереподготовки для бухгалтеров: изучите все правила 2024 года по ценам 2023 года. Мест осталось совсем мало!

330
Налоговая отчетность

Что бухгалтеру нужно сдать до 22 января

Традиционный срок сдачи отчетов – 25 число, но некоторых отчеты надо сдавать раньше, потому что срок в НК по ним остался прежним. Не забудьте.

1
4,5 тыс.
Самозанятые

За 2023 год самозанятые заработали 1,4 трлн рублей

Общий доход самозанятых за все время действия НПД достиг 3,2 трлн рублей.

203
Логотип Самозанятый_в_законе
Самозанятый_в_законе
Самозанятые

Обязательно ли компании подписывать акт о выполнении работ с самозанятым?

Обоснование ИФНС. Для организаций и индивидуальных предпринимателей наличие чека, сформированного плательщиком НПД (продавцом, исполнителем), является обязательным для учета расходов при определении налоговой базы (Письмо № 03-11-11/76769 от 22.09.2021г.)

Обязательно ли компании подписывать акт о выполнении работ с самозанятым?
179
Социальные пособия

Минтруд проиндексирует больше 40 видов выплат и компенсаций

По данным ведомства, индексация коснется свыше 20 млн россиян, получающих господдержку.

205
Логотип nlukina
nlukina
Бухгалтеры

Помогите коллегам — станьте экспертами «Клерка»! Бухгалтеры из КУБ ждут ваших ответов

Вчера мы создали обмен сообщениями между «Клерком» и «Красным уголком бухгалтера» в Телеграме. И теперь мы просим вас активно помогать с решениям рабочих вопросов коллегам, отвечая на их вопросы. Все вы эксперты в каких‑то областях бухгалтерии, давайте решать рабочие вопросы вместе!

Помогите коллегам — станьте экспертами «Клерка»! Бухгалтеры из КУБ ждут ваших ответов
40
349
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как оплатить налоги после закрытия ИП?

Коллеги, добрый день, ИП закрыли позавчера. Я так понимаю если несколько дней на подачу УСН за прошлый год и текущий с кодом 50. Теперь как быть с уплатой налогов? Оплатить по QR коду с физ. Лица, когда начислят, после сдачи отчёта, или заранее, но дойдет ли платеж, если уже внесена отметка о прекращении деятельности ИП 🤔

8
275