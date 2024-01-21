Центробанк на 25% снизит тарифы по страхованию опасных объектов

Центробанк предложил для большинства видов опасных объектов понизить на 25% нижнюю границу тарифа по обязательному страхованию гражданской ответственности. Об этом сказано на сайте ЦБ.

Корректировка тарифов более точно отражает уровень риска аварии и учитывает динамику убыточности. Последний раз тарифы по этому виду страхования менялись в сентябре 2022 года, — говорится в сообщении.

Для гидротехнических сооружений, нефтехимических и горнодобывающих предприятий, а также для объектов, связанных со взрывчатыми веществами границы тарифного коридора оставят прежними, без изменений.

Для котельных, тепловых сетей и прочих объектов, на которых используется оборудование под давлением, нижняя граница тарифы будет прежней, а верхнюю повысят на 25%.