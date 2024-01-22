Продажа земли после межевания приведет к НДФЛ

Человек продал земельный участок, которым владел много лет. Полагая, что налога не будет, он не включил в 3-НДФЛ, доход от этой сделки, но получил штраф и доначисленный налог. Суд с ФНС он проиграл. Потому что неправильно считал срок владения.

Ситуацию разъяснила ФНС в письме от 15.01.2024 № БС-17-11/78@.

В общем случае минимальный срок владения недвижимостью для целей НДФЛ с ее продажи – 5 лет, в ряде случаев – 3 года.

Про минимальный срок владения имуществом в разных ситуациях читайте здесь.

Но по земельным участкам есть нюанс – если доли земельные перераспределяются, то существование исходного земельного участка прекращается и образуется новый земельный участок.

То есть, земля фактически вся та же и все там же, но это уже другой участок.

Срок владения по нему идет заново, с даты регистрации в ЕГРН нового участка. Есть судебная практика в пользу этой позиции.

Поэтому если с этой даты не прошло 5 лет, при продаже будет НДФЛ.

Аналогичные разъяснения есть в письмах Минфина от 07.04.2023 № 03-04-05/31253, от 21.04.2021 № 03-04-05/30011.