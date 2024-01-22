Новости для бухгалтера
УК РФ

За недостоверную информацию об армии будут конфисковывать имущество

Депутаты Госдумы хотят конфисковывать деньги, ценности и имущество у тех, кто распространяет заведомо ложную информацию о вооруженных силах.
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В Госдуму внесли законопроект за фейки о российской армии.

За распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах (ст. 207.3 УК) и за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280 УК) могут конфисковать имущество.

Каждый, кто пытается разрушить Россию, предает ее, должен понести заслуженное наказание и возместить нанесенный стране ущерб за счет своего имущества, — написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Законопроект позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, которые используется для финансирования преступной деятельности против безопасности РФ. По решению суда обвиняемых могут лишить почетных званий.

Наказание распространят на тех, кто призывает ввести санкции в отношении России (ст. 284.2 УК), кто оказывает содействие в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует (ст. 284.3 УК). Имущество конфискуют и за реабилитацию нацизма (ст. 354.1 УК).

Комментарии

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  • Ирина

    Так-то если подумать, то всю госдуму (и совет федерации) пересадить и переконфисковать можно. Но всё зависит от того, в какую сторону будет смотреть дышло.

  • VadimBA

    Есть такое слово "бумеранг"... Он, как правило, возвращается к тому, кто его запустил.

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