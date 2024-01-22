Самозанятых пенсионеров исключат из числа работающих

Пенсионеры-самозанятые, которые платят добровольные взносы, смогут получать социальные пособия, а их пенсии начнут индексироваться.

Минтруд подготовил поправки в ст. 29 федерального закона 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ», которые исключат самозанятых пенсионеров из списка работающих. Об этом узнали «Известия».

Изменения затронут самозанятых, которые платят добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование. Их признают неработающими пенсионерами, будут выплачивать пособия, а также индексировать пенсионные выплаты.

Отмена индексации пенсий работающим пенсионерам в принципе неправильна и несправедлива. Если эта дискриминация будет отменена хотя бы для одной категории пенсионеров — самозанятых, — это станет маленьким шажком в правильном направлении, — сказала депутат Госдумы от «Партии Роста» Оксана Дмитриева.

Сейчас те, кто платят НПД, освобождены от уплаты обязательных страховых взносов. Это можно делать на добровольной основе для формирования пенсионных прав, но в таком случае самозанятый по-прежнему считается работающим. Это хотят изменить.

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец считает, что уплата НПД в размере 4-6% позволила бизнесу выйти из тени в правовое поле.

Если ввести отчисления в СФР, то налоговая нагрузка самозанятых вырастет, а это может привести к повторному уходу предпринимателей в тень.

Напомним, самозанятые, которые не платят добровольные взносы, считаются неработающими и у них индексация пенсии есть.