Работодатель не имеет права навязывать свои условия по делению отпуска на части

Такое разъяснение дает Роструд в письме от 10.01.2024 № ПГ/28100-6-1.
В любом случае деление отпуска – только по соглашению сторон.
При использовании отпуска по частям работнику дают то количество дней, которое было согласовано с работодателем и указано в его заявлении.
Таким образом, работодатель не вправе самостоятельно решить вопрос не только о разделении отпуска на части, но и о продолжительности этих частей.
В частности, нельзя в обязательном порядке требовать от работника включения в отпуск выходных дней. Этот вопрос решается только по соглашению сторон трудового договора.
То есть, если работник хочет брать отпуск только по пятницам, то можно согласиться с этим или отказать ему. Но нельзя заставлять его брать субботу и воскресенье в нагрузку к пятнице.
Ранее мы рассказывали, что кадровики навязывают работникам неудобные правила отпусков.
Начать дискуссию