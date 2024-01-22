Работодатель не имеет права навязывать свои условия по делению отпуска на части

При делении отпуска одна из частей (любая) должна быть не менее 14 дней. Это может быть первая часть отпуска или последняя.

Такое разъяснение дает Роструд в письме от 10.01.2024 № ПГ/28100-6-1.

В любом случае деление отпуска – только по соглашению сторон.

При использовании отпуска по частям работнику дают то количество дней, которое было согласовано с работодателем и указано в его заявлении.

Таким образом, работодатель не вправе самостоятельно решить вопрос не только о разделении отпуска на части, но и о продолжительности этих частей.

В частности, нельзя в обязательном порядке требовать от работника включения в отпуск выходных дней. Этот вопрос решается только по соглашению сторон трудового договора.

То есть, если работник хочет брать отпуск только по пятницам, то можно согласиться с этим или отказать ему. Но нельзя заставлять его брать субботу и воскресенье в нагрузку к пятнице.

Ранее мы рассказывали, что кадровики навязывают работникам неудобные правила отпусков.