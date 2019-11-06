Кадровики навязывают работникам неудобные правила отпусков

Недавно мы рассказывали о своеобразном делении отпуска на части, когда в комплект к пятнице сотрудникам принудительно навязывают субботу и воскресенье. Такой «ход конем» кадровики объясняют особенностями программы, в которой формируется график отпусков. Между тем такой метод принудительного деления отпуска на принудительное количество дней незаконен, ответил Роструд.

Кстати, этот случай — не уникальный. Ранее мы уже писали о подобной истории, рассказанной участницей нашего форума.

На днях Роструд вновь дал консультацию по отпускному вопросу. На этот раз работники пожаловались, что отдел кадров запрещает брать отпуска с 1 по 5 числа месяца, обосновывая это сложностью расчета отпускных. Кроме того, сотрудникам запрещено брать меньше 7 дней отпуска.

Это незаконно, сообщает Роструд. Работодатель не вправе запрещать работникам использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в тот или иной период рабочего года. При составлении графика отпусков работодатель обязан учитывать мнение работников.

Что касается разделения ежегодного оплачиваемого отпуска на части, то такое разделение возможно только по взаимному согласию работника и работодателя, а не по указанию какой-либо из сторон.