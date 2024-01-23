Для экспортеров продлят требования о продаже валютной выручки

Правительство положительно оценивает эффективность требования об обязательной продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам, которое ввели в октябре 2023 года. Об этом сказано на сайте кабмина.

Сейчас указ действует до 30 апреля 2024 года, но его срок предлагают продлить.

Меры показали свою эффективность и помогли стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке за счет достижения достаточного уровня валютной ликвидности. Это дало возможность покрыть дефицит валюты, необходимой импортерам для сохранения поставок продукции в нашу страну. В настоящее время готовится предложение о продлении действия данных мер до конца текущего года, — сказал первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.

Сейчас курс рубля укрепился на уровне около 90 рублей за доллар после пиковых значений в октябре 2023 года, когда курс превышал 101 рубль.

11 октября 2023 года начал действовать указ президента, по которому экспортеры должны продавать выручку в иностранной валюте на внутреннем рынке РФ. Компании должны предоставлять в Центробанк и Росфинмониторинг графики-планы по покупке и продаже иностранной валюты.

Требование касается 45 групп компаний из топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.