Энергетические напитки запретят продавать несовершеннолетним

Депутаты решили на федеральном уровне запретить продажу лицам до 18 лет энергетических напитков. Подобный запрет уже действует в 65 регионах.

В Госдуму внесли законопроект о запрете розничной продажи энергетических напитков покупателям до 18 лет.

Молодежь без каких-либо ограничений приобретает напитки, потребляя их в количестве, которое наносит безусловный вред их здоровью, прежде всего сердечно-сосудистой системе. Регулярное потребление данных напитков формирует у молодых людей соответствующую зависимость от них, а также способно вызвать обострение нервных и психических заболеваний, — сказано в пояснительной записке.

Сейчас в стране нет федерального закона о запрете продаж несовершеннолетним энергетиков с содержанием верхнего допустимого суточного уровня кофеина. Ограничения в продажах уже ввели региональные власти в 65 субъектах РФ.

Если законопроект примут, то он вступит в силу с 1 сентября 2024 года.