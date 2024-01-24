На сбои в работе WhatsApp и Telegram пожаловались 8 тысяч пользователей

Пользователи мессенджеров из Хабаровского края, Новосибирской области и Москвы жалуются на сбои в работе Telegram и WhatsApp.

С 23 по 24 января 2024 года резко выросло количество жалоб от пользователей мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на сервис «Сбой.рф».

За последние сутки о сбоях в работе WhatsApp сообщили 8 600 пользователей, на Telegram пожаловались 7 669 человек из 17 регионов.

Лидируют по числу обращений пользователи из Хабаровского края, Новосибирской области и Москвы.

По данным ВЦИОМ, WhatsApp и Telegram — наиболее популярные мессенджеры у россиян. Порядка 67% жителей страны ежедневно используют WhatsApp, а 35% – Telegram.