У юристов просят помощи в удалении личной информации из интернета

Пользователи социальных сетей и форумов боятся, что их личные данные попадут к третьим лицам, и просят юридической помощи в удалении информации из сети.

В 2023 году на 10-15% выросло число обращений от пользователей интернета с просьбой защитить право на удаление своих персональных данных, опубликованных в сети без их согласия. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на адвокатское бюро БВМП и юридический сервис DestraLegal.ru.

Пользователям нужна помощь с удалением паспортных данных, ИНН и других идентификаторов личности с интернет-ресурсов (например, с форумов и социальных сетей).

Обращения делятся на две группы, связанные с утечками персональных данных и с распространением другими частными лицами в социальных сетях информации, которая принижает часть, достоинство или деловую репутацию пользователей.

Каждое пятое обращение относится к тематике неправомерной обработки персональных данных граждан, 7% обращений по теме нежелательной рекламы, а каждое двадцатое — по вопросам защиты чести и достоинства, — сказали в Центре правовой помощи гражданам в цифровой среде ГРЧЦ.

За 2023 год Роскомнадзор выявил 168 случаев утечки персональных данных, в открытый доступ попали 300 млн записей.

Недавно мы писали, что Госдума в первом чтении приняла законопроект об усилении ответственности за утечку персональных данных.