Компания юмориста Юрия Гальцева задолжала 1,26 млн рублей за аренду

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области решил взыскать с компании юмориста Юрия Гальцева долги за аренду помещения в размере 1,26 млн рублей. Об этом сказано на сайте картотеки арбитражных дел.
Также фирме Гальцева ООО «ЧК» («Чаплин-клуб») придется заплатить пени в размере 250 тыс. рублей и оплатить судебные расходы на 29 тыс. рублей.
По данным телеграм-канала SHOT, компанию Юрия Гальцева могут закрыть. Организация подавала недостоверные сведения в ЕГРЮЛ.
Комментарии1
АААбалдеееть..))) Во Живодеров дает!.))