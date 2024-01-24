Новости для бухгалтера
Обзор судебной практики

Компания юмориста Юрия Гальцева задолжала 1,26 млн рублей за аренду

Суд взыскал с «Чаплин-клуба» юмориста Юрия Гальцева больше 1,5 млн рублей задолженности, пени и судебных расходов.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области решил взыскать с компании юмориста Юрия Гальцева долги за аренду помещения в размере 1,26 млн рублей. Об этом сказано на сайте картотеки арбитражных дел.

Также фирме Гальцева ООО «ЧК» («Чаплин-клуб») придется заплатить пени в размере 250 тыс. рублей и оплатить судебные расходы на 29 тыс. рублей.

По данным телеграм-канала SHOT, компанию Юрия Гальцева могут закрыть. Организация подавала недостоверные сведения в ЕГРЮЛ.

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Обзор судебной практики

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