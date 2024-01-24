HeadHunter стал владельцем 82% портала с отзывами о работодателях Dream Job

Dream Job собирает реальные отзывы пользователей о компаниях, в которых они работали. На сайте уже больше 1 млн комментариев о 104 тысячах предприятий.

HeadHunter нарастил долю в портале с отзывами о работодателях Dream Job до 82,2%. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

В мае 2021 года HeadHunter получил 25% компании Dream Job за 60 млн рублей. В 2022 году его доля в ООО «Дрим Джоб» выросла еще на 21,66%. Стоимость сделки составила 100 млн рублей.

Компания «Дрим Джоб» работает с 31 марта 2021 года, на одноименном портале пользователи оставляют отзывы о работе в компаниях. Эта информация помогает соискателям принять решение о трудоустройстве у того или иного работодателя.

В базе Dream Job уже больше 1 млн отзывов о 104 тыс. компаний.