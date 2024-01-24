Депутаты хотят освободить многодетные семьи от уплаты НДФЛ

От налогов собираются освободить многодетные семьи, которые не состоят на учете в правоохранительных органах, в органах опеки, в психоневрологических и наркологических диспансерах.

В Госдуму внесли законопроект об освобождении многодетных семей от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Эта мера должна коснуться тех, кто не состоит на учете в органах опеки и попечительства, правоохранительных органах, психоневрологических и наркологических диспансерах, не лишен родительских прав, — сказано в пояснительной записке.

Сейчас в стране проживает около 2,3 млн многодетных семей. Авторы законопроект считают, что такое количество недостаточно и нужно принимать меры для поддержки таких семей.

Недавно мы писали, что семьи с тремя и более детьми признали многодетными.