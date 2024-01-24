Депутаты хотят освободить многодетные семьи от уплаты НДФЛ

В Госдуму внесли законопроект об освобождении многодетных семей от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Эта мера должна коснуться тех, кто не состоит на учете в органах опеки и попечительства, правоохранительных органах, психоневрологических и наркологических диспансерах, не лишен родительских прав, — сказано в пояснительной записке.
Сейчас в стране проживает около 2,3 млн многодетных семей. Авторы законопроект считают, что такое количество недостаточно и нужно принимать меры для поддержки таких семей.
Недавно мы писали, что семьи с тремя и более детьми признали многодетными.
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