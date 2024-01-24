Новости для бухгалтера
Законопроекты

Госдума одобрила законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии

Законопроект позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, которые используется для финансирования преступной деятельности против безопасности РФ.
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Госдума в первом чтении приняла законопроект о конфискации денег, ценностей или иного имущества за распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах.

За распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах (ст. 207.3 УК) и за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280 УК) могут конфисковать имущество.

Наказание распространят на тех, кто призывает ввести санкции в отношении России (ст. 284.2 УК), кто оказывает содействие в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует (ст. 284.3 УК). Имущество конфискуют и за реабилитацию нацизма (ст. 354.1 УК).

Также по решению суда обвиняемых могут лишить почетных званий.

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Законопроекты

Госдума одобрила законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии

Законопроект позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, которые используется для финансирования преступной деятельности против безопасности РФ.

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