Суточные командированным включают в прочие расходы

В целях налога на прибыль суточные относятся к прочим расходам (статья 164 НК).
Об этом сообщает Минфин в письме от 08.12.2023 № 03-03-06/1/118563.
Особенности направления работников в командировки установлены положением, утвержденным постановлением Правительства от 13.10.2008 № 749.
Напомним, что от НДФЛ освобождены суточные в таком размере:
700 руб. в день – по России (кроме новых регионов;
2 500 руб. в день – за границу;
8 480 руб. в день – в новые регионы.
Что касается налога на прибыль, то в расходы идет вся сумма суточных без учета этого лимита.
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