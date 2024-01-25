В Госдуме предложили запретить иноагентам переоформлять имущество по доверенности

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой предложил лишить иностранных агентов возможности переформлять по нотариальной доверенности имущество, находящееся в России, на третьих лиц.

Соответствующий законопроект планирует внести в апреле после парламентских слушаний по реализации закона об иноагентах, пишет «Коммерсантъ».

«Хотим включить положение в иноагентское законодательство, чтобы для переоформления любого имущества иноагенту лично пришлось бы приехать в Россию. Никаких нотариальных доверенностей больше»,—сказал Андрей Луговой 24 января на заседании Госдумы.

Ранее депутаты Госдумы предложили обязать иноагентов отчитываться о доходах и об имуществе членов семьи. Парламентарии отметили, что, согласно законодательству, иноагенты должны предоставлять сведения о поддержке от иностранного источника, в том числе об объеме денежных средств и иного имущества, полученных от этих источников, в уполномоченный орган. Но чтобы уклониться от этой обязанности, иноагенты могут пойти на сговор с близкими, посчитали депутаты.