👻 Бухгалтеры потеряли сданный через СБИС отчет ЕФС-1

Бухгалтер отправила раздел 2 формы ЕФС-1 (бывшая 4-ФСС) и этот отчет приняли. Потом был отправлен подраздел 1.2 (бывшая СЗВ-СТАЖ), после чего первый отчет исчез из списка.

Как найти его в СБИС, обсуждают подписчики нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

Дело в том, что форма – единая, и СБИС «склеивает» эти два отчета.

Чтобы найти уже сданный отчет, нужно «провалиться» в новый отчет по ссылке его состояния (сдан или отправлен) и там будут данные по первому отчету.

А вы отправляли аналоги 4-ФСС и СЗВ-СТАЖ одним отчетом или разными?