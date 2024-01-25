👻 Бухгалтеры потеряли сданный через СБИС отчет ЕФС-1

Как найти его в СБИС, обсуждают подписчики нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».
Дело в том, что форма – единая, и СБИС «склеивает» эти два отчета.
Чтобы найти уже сданный отчет, нужно «провалиться» в новый отчет по ссылке его состояния (сдан или отправлен) и там будут данные по первому отчету.
А вы отправляли аналоги 4-ФСС и СЗВ-СТАЖ одним отчетом или разными?
Комментарии5
Зачем такие сложности
На сбис с полгода или год назад помутнение нашло.
Девиз Сбис "Нам не надо чтобы вы работали! Нам надо чтобы вы задолбались!"😁
разными. В Контуре висят оба принятые, в Сбисе один, потому что первый впихнули внутрь второго. Дурацкая матрешка((
А нулевка в Сбисе изначально создавалась комбинированная. В Контуре - не знаю, не делала там нулевку