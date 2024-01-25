Запретили увольнять родителей-одиночек с детьми до 16 лет

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон, который запрещает увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет. Ранее эта норма распространялась на родителей детей в возрасте до 14 лет, сообщают в пресс-службе Думы.

«Дети до 16 лет еще нуждаются в помощи. В такой ситуации увольнение мамы, которая одна растит ребенка, может оставить семью без средств к существованию. Мы должны защитить одиноких родителей, а работодатели — понимать свою ответственность», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Документ был внесен в августе 2023 года группой сенаторов и депутатов от ЛДПР. Правительство поддержало инициативу. Поправки внесут в Трудовой кодекс.