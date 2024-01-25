На «Авито» теперь можно покупать товары в кредит

Товары стоимостью от 1,5 до 50 тысяч рублей можно купить в кредит через сервис «Авито». На погашение кредита дается четыре месяца, переплата составит 10% от суммы заказа.

Пользователи сервиса частных объявлений «Авито» смогут покупать товары от 1,5 до 50 тыс. рублей в кредит. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на компанию.

С 25 января пользователи «Авито» впервые смогут выбирать не только стандартную опцию оплаты или оплату при получении товара, но и совершать покупки в кредит. Опция действует на покупку товаров стоимостью до 50 тысяч рублей у частных продавцов. Минимальная сумма для покупки в кредит — 1 500 рублей, — сказали представители «Авито».

Партнером сервиса выступает «Хоум Банк». Первый платеж пользователи вносят через месяц после получения товара. На погашение кредита дается четыре месяца, а переплата за товар составит 10%.

Выплатить кредит можно в приложении «Авито» с помощью банковской карты, там же будет расписан график платежей. Помимо этого, пользователю будут приходить уведомления и смс о сроках и суммах оплаты.

Займы начнут действовать после того, как пользователь проверил заказ на пункте выдачи и решил его забрать. Если покупатель откажется от товара, то кредит будет аннулирован.

Опция доступна для всех пользователей площадки старше 21 года с гражданством РФ.