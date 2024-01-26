Плата за справки о том, что сотрудник – не психбольной, алкоголик и наркоман, облагается взносами

Если компания компенсирует работникам стоимость этих справок, то такая компенсация облагается страховыми взносами.
Об этом сообщает Минфин в письме от 07.12.2023 № 03-03-06/1/118035.
Что касается налога на прибыль, то Минфин поясняет:
если расходы компании по возмещению сотрудникам их затрат связаны непосредственно с деятельностью самой организации, то можно принять их в расходы;
если компания компенсирует сотрудникам затраты, осуществленные ими для личных нужд, то расходы не учитываются.
По НДФЛ расклад такой: компенсация не облагается, если она установлена:
законодательством РФ;
региональными законами;
местными законами.
В противном случае – будет НДФЛ.
Четкого ответа Минфин не дает, но можно сделать вывод, что взносы есть, в расходы включать можно (так как это расходы не для личных нужд сотрудников), а НДФЛ есть, потому что законы не обязывают делать такую компенсацию.
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