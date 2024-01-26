Плата за справки о том, что сотрудник – не психбольной, алкоголик и наркоман, облагается взносами

На некоторых производствах, в частности – в топливно-энергетическом комплексе, у сотрудников не должно быть психического заболевания, алкоголизма или наркомании. Для доказательства этого факта им нужны справки. Эти справки – платные.

Если компания компенсирует работникам стоимость этих справок, то такая компенсация облагается страховыми взносами.

Об этом сообщает Минфин в письме от 07.12.2023 № 03-03-06/1/118035.

Что касается налога на прибыль, то Минфин поясняет:

если расходы компании по возмещению сотрудникам их затрат связаны непосредственно с деятельностью самой организации, то можно принять их в расходы;

если компания компенсирует сотрудникам затраты, осуществленные ими для личных нужд, то расходы не учитываются.

По НДФЛ расклад такой: компенсация не облагается, если она установлена:

законодательством РФ;

региональными законами;

местными законами.

В противном случае – будет НДФЛ.

Четкого ответа Минфин не дает, но можно сделать вывод, что взносы есть, в расходы включать можно (так как это расходы не для личных нужд сотрудников), а НДФЛ есть, потому что законы не обязывают делать такую компенсацию.