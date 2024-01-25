УК РФ

Совет Федерации хочет приравнять сим-карты к средствам платежа

Мобильных операторов и дилеров, которые продают сим-карты без идентификации абонентов, собираются судить по уголовной статье за неправомерный оборот средств платежей.
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Зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин предложил на законодательном уровне приравнять сим-карты к средствам платежа, чтобы решить проблему «серых» телефонных номеров. Об этом пишут «РИА Новости».

Операторы связи и продавцы сим-карт оформляют номера телефонов без подтверждения паспортных данных абонентов. Зачастую «серые» сим-карты используют мошенники для перевода денег на банковские счета, электронные или крипто- кошельки.

В качестве решения можно предпринять следующее: сим-карты приравнять законодательно к средствам платежа, так как с помощью них можно переводить средства на лицевом счет — а действия лиц, связанных с оборотом нелегальных сим-карт, квалифицировать по статье 187 УК «Неправомерный оборот средств платежей», — сказал Артем Шейкин.

Также он предложил усилить ответственность операторов связи, которые не проверяют сведения об абоненте. Им грозит наказание «вплоть до прекращения деятельности юридического лица».

Недавно мы писали, что мобильные операторы продали 43 млн сим-карт с нарушением закона.

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