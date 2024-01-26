Дефицит квалифицированных кадров вырос до исторического максимума

В январе 2024 года дефицит кадров в промышленности достиг исторического максимума в 47%. Об этом пишет «Коммерсант».

На рынок труда повлияло снижение деловой активности бизнеса. Максимальное снижение потребительского спроса зафиксировали в рознице, а также в промышленности и в добывающей сфере.

Снижение спроса заметили в области транспорта и в строительстве из-за роста процентных ставок по ипотеке.

Из-за негативных прогнозов по продажам предприятия снизили планы выпуска продукции на восемь пунктов. Это особенно повлияло на сферу добычи и обработки, а также на торговлю автотранспортом.

В первом квартале 2024 года компании основных отраслей собираются увеличить численность сотрудников.