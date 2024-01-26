За венчурные инвестиции в стартапы предлагают давать налоговые льготы

Компании-инвесторы смогут уменьшать размер налога на прибыль на сумму, пропорциональную вкладу в инновационные проекты.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил на отзыв в правительство законопроект о предоставлении налоговых льгот компаниям, которые занимаются венчурными инвестициями в отечественные стартапы. Об этом пишет «ТАСС».

Каждый рубль, который мы сегодня вкладываем в развитие высоких технологий, поможет через несколько лет построить сильные инновационные компании и развивать экономику… Поэтому мы предлагаем сейчас стимулировать инвестиции в будущее, — сказал Владислав Даванков.

Законопроект предусматривает, что размер уплачиваемого налога на прибыль будет можно уменьшить на сумму, пропорциональную или равную размеру инвестиций компании.

Также регионы смогут самостоятельно принимать решение об условиях предоставления льгот. Налоговый вычет полагается компаниям в том случае, если инвестиции направлены на инновационные проекты, а договор оформлен минимум на пять лет и включен в региональный реестр инвестиционных товариществ.