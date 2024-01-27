За 2023 год граждане взяли 34,91 млн микрозаймов «до зарплаты»

Россияне взяли рекордное количество микрозаймов в 2023 году. Не помешали сектору и прямые ограничения на выдачи со стороны ЦБ.

Граждане взяли в 2023 г. 34,91 млн займов «до зарплаты», на рынке их относят к PDL-займам — они берутся на сумму до 30 000 руб. на срок до 30 дней с единоразовым погашением, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ), пишут «Ведомости».

Это рекордный показатель — он на 12,25% больше количества ссуд, выданных в 2022 году (31,1 млн), и почти на 22% больше, чем в 2021 году (28,62 млн).

Повышение спроса на микрозаймы у населения связано с ростом инфляции и ужесточением кредитной политики банков. Также сыграла роль активизация банков в микрофинансовом секторе. Кредитные организации создавали структуры, через которые выдавали финансирование своим клиентам, не подошедшим по тем или иным причинам для кредитования в банке.