Маркетплейсам ограничат число пунктов выдачи заказов

Если маркетплейсы превысят установленную для них долю рынка в сфере онлайн-торговли, то им запретят открывать новые ПВЗ.

Для маркетплейсов определят долю рынка в сфере e-commerce. Если компании ее превысят, то им запретят открывать новые пункты выдачи заказов (ПВЗ). Об этом пишет «Парламентская газета».

Маркетплейсы получают конкурентные преимущества и не ограничены в открытии или аренде новых пунктов выдачи заказов в границах субъектов, в связи с чем необходимо рассмотреть вопрос об установлении доли рынка маркетплейсов и ограничения открытия новых пунктов выдачи заказов маркетплейсов в случае ее превышения, — сказал глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

В сентябре 2023 года в Госдуму внесли законопроект, который будет регулировать работу маркетплейсов с продавцами, покупателями и владельцами ПВЗ. Сейчас документ получает заключение правительства, а основные положения обсуждаются с Минпромторгом.

Обсуждение продолжается. У нас нет задачи навредить бизнесу, тем более столь востребованному. Но все же прежде всего мы ориентированы и будем отстаивать права людей. Нам надо защитить покупателей от некачественной, а порой даже и опасной продукции, от контрафакта, — сказала Яна Лантратова.

Недавно мы писали, что Wildberries и Ozon занимают 80% рынка онлайн-торговли.