Участники госзакупок будут получать аванс 50% от стоимости контракта до конца 2024 года

Компаниям, которые занимаются капитальным строительством в новых регионах, будут выплачивать повышенные авансы до 90% от цены контракта.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое продлит право участников госзакупок получать повышенный аванс до 50% от цены контракта в 2024 году. Об этом сказано на сайте кабмина.

Постановление затрагивает государственные контракты, которые финансируются из федерального бюджета и подлежат казначейскому сопровождению.

Раньше лимит авансов по госконтрактам ограничивался планкой в 30% от цены, зафиксированной в договоре.

Кроме того, постановление сохранит повышенный размер авансирования для контрактов по капитальному строительству государственной собственности на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Бизнес будет получать аванс до 90% от цены тендера.

Все эти средства должны тратиться максимально эффективно и только при условии казначейского сопровождения. Такой подход позволит достичь поставленных президентом и правительством целей и на текущий год при одновременном контроле за расходованием ресурсов, — сказал Михаил Мишустин.

Региональным властям также рекомендуют применять аналогичные условия для контрактов с финансированием из федерального бюджета.