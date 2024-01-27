Банки

У Росбанка новый председатель правления

Николай Сидоров стал председателем правления Росбанка. С января 2023 года он был независимым членом совета директоров кредитной организации.
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Совет директоров Росбанка назначил председателем правления Николая Сидорова. Он заменит на этой должности Наталью Воеводину, которая работала в организации более пяти лет. Об этом сказано на сайте банка.

Многолетний опыт работы Николая Сидорова на российском рынке, активное вовлечение в работу Росбанка в качестве члена совета директоров обеспечат гармоничный переход на новый этап развития банка… У Николая есть опыт работы в традиционном банкинге, маркетплейсе страховых услуг, кратного роста активов компании, — говорится в сообщении.

Николай Сидоров больше 20 лет работал на руководящих должностях в финансовом секторе, из них девять лет был председателем правления Абсолют Банка.

С января 2023 года Николай Сидоров был независимым членом совета директоров Росбанка, председателем комитета по рискам, а также членом комитетов по стратегии и вознаграждениям совета директоров.

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Банки

У Росбанка новый председатель правления

Николай Сидоров стал председателем правления Росбанка. С января 2023 года он был независимым членом совета директоров кредитной организации.

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