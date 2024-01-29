Мошенники присылают электронные письма от имени налоговой

У пользователей могут запросить чеки, счета-фактуры, накладные и другие документы для проверки подозрительных операций. ФНС не имеет отношения к подобным письмам, вся информация о налогах есть в личном кабинете.

Злоумышленники начали от имени ФНС присылать пользователям электронные письма о подозрительных операциях и просить предоставить дополнительные документы для проверки. Об этом сказано на сайте налоговой.

У пользователей могут запросить кассовые документы, счета-фактуры, накладные, акты приема-передачи, авансовые отчеты и т.д.

ФНС России не рассылает подобные сообщения и не имеет отношения к этим письмам, поэтому рекомендует не открывать подозрительные письма и не переходить по ссылкам. Также ФНС России не совершает телефонные звонки с предложением оплатить налоги онлайн, — говорится в сообщении.

Всю информацию об исчисленных налогах, задолженности и о способах их оплаты можно найти в личном кабинете налогоплательщика. На e-mail приходят только автоматические уведомления, которые просят ознакомиться с дополнительными сведениями только в ЛК.

ФНС рекомендует быть внимательными, не вступать в личную переписку с незнакомыми пользователями, а если есть подозрение на мошеннические действия, то следует обратиться в правоохранительные органы.