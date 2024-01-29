Работодатели не смогут уволить вдов участников СВО

В течение года компаниям будет запрещено увольнять женщин, которые потеряли супругов в ходе боевых действий.

Правительство защитит трудовые права вдов погибших участников спецоперации. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на представителя комитета Госдумы по промышленности и торговле Игоря Антропенко.

Работодателям запретят в течение года увольнять сотрудниц, которые потеряли супругов в ходе боевых действий.

Правительство поддержало наш законопроект. Эта мера направлена на то, чтобы семья могла справиться с утратой и имела возможность нормализовать жизнь в такой непростой ситуации, — сказал Игорь Антропенко.

Если законопроект примут, то трудовые права жен участников СВО будут защищены так же, как и у женщин с детьми в возрасте до трех лет и у одиноких матерей.