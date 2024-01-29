14 марта 2024 года в Москве пройдет IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». За один день вы сможете узнать про все изменения года по налогам, учету и кадрам.

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О том, что меняется в работе на ЕНС с 1 января 2024 года и какие теперь будут правила заполнения платежек, расскажет Самкова Надежда — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения.

Также вы узнаете больше о моратории на привлечение к ответственности и начисление пени в случае неуплаты налога и о последствиях представления уточненных налоговых деклараций.

Эксперт разберет поправки по налогу на прибыль и НДС, новшества по НДФЛ, расскажет, что учесть при заполнении нового расчета 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года.

IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» — не просто полезные лекции, это целый день в сообществе профессионалов, который вы никогда не забудете. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв!