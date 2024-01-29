Депутаты предлагают увеличить размер налогового вычета при продаже жилья с 1 до 2 млн рублей. Правительство против, иначе регионам не будет хватать денег.

Депутаты от фракции ЛДПР внесут в Госдуму законопроект об увеличении налогового вычета за продажу жилья с 1 до 2 млн рублей. Об этом узнал «ТАСС».

Сейчас на доход, полученный при продаже жилья, физические лица могут получить вычет в размере 1 млн рублей. НДФЛ уплачивается с оставшейся после вычета суммы. Авторы законопроекта хотят уменьшить налогооблагаемую часть, а сам вычет повысить до 2 млн рублей.

За счет возвращенных средств люди делали ремонт, покупали мебель, вносили средства за ипотеку. Стоимость жилья выросла в разы, поэтому увеличение налогового вычета до двух млн рублей объективно оправдано рыночной ситуацией, — сказал глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

Правительство не поддерживает идею увеличить налоговый вычет, поскольку поступления по НДФЛ формируют существенную часть доходов бюджетов субъектов РФ.

При продаже жилых домов, квартир, комнат, садовых домов, земельных участков, а также долей в указанном имуществе налогообложению НДФЛ уже подлежит не полная сумма дохода от такой продажи, — говорится в заключении правительства.

За последние пять лет стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке выросла на 60%, а на первичном — на 110%.