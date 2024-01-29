20% икры в магазинах — фальсификат

С 1 мая 2024 года производители будут поставлять в магазины икру с нанесенной маркировкой. Информацию о продукте можно получить в системе «Честный ЗНАК».

20% икры, которая продается на российском рынке, не соответствует требованиям качества Роспотребнадзора. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на протокол заседания общественного совета при федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Общая доля икры нелегального происхождения на российском рынке составляет 20%, по данным НИУ Высшая школа экономики — более 27%. Согласно результатам лабораторных исследователей Роспотребнадзора, порядка 20% икры не соответствуют обязательным требованиям, — сказано в документе.

Большая часть фальсификата имеет иностранное происхождение. Икру переупаковывают и продают как отечественный продукт.

В условиях моратория на проверки бизнеса контроль качества позволит сохранить введение обязательной маркировки. Сейчас производители маркируют икру в экспериментальном режиме. Он продлится до 31 марта 2024 года.

С 1 апреля 2024 года производители икры должны зарегистрироваться в информационной системе мониторинга за оборотом товаров, а с 1 мая 2024 года продукцию будут поставлять в магазины с уже нанесенной маркировкой.

Потребители смогут отслеживать происхождение икры с помощью средств маркировки системы «Честный ЗНАК».