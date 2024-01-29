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Дело в том, что по этому налогу нет декларации, поэтому начисление на ЕНС идет по уведомлениям. Потом эти данные заменяются данными из сообщения, которое формирует ФНС.
Срок сдачи уведомления на годовой транспортный налог – 26.02.2024.
В этом уведомлении надо указать сумму налог за 4 квартал, ведь ранее были сданы уведомления с авансами за 1, 2, 3 квартал.
В годовом уведомлении будет код периода 34/04.
Сдать это уведомление можно было и раньше. Кто-то сдал его еще в декабре, кто-то – в январе вместе с уведомлением на НДФЛ.
Вместе с тем, в 2023 году можно было платить налоги платежками-02, которые сами по себе являются еще и уведомлениями.
Если компания уплатила транспортный налог в 2023 году платежкой -02 с периодом ГД.00.2023 или КВ.04.2023, то сейчас уведомление уже не нужно. В этом случае начисление прошло по платежному поручению.
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