Налоговых консультантов подозревают в продаже «бумажных» НДС через мессенджер Telegram. Размер ущерба составил 9 млрд рублей. Офисы и жилье предпринимателей обыскивают.

Представители ФСБ, МВД, СК и ФНС проводят в Москве и Подмосковье обыски по делу об уклонении от уплаты НДС. Об этом узнал «РБК».

Боты в мессенджере Telegram предлагали услуги по продаже фирм-однодневок и фиктивному начислению НДС. Ущерб от работы такой площадки оценили в 9 млрд рублей.

Незаконные услуги распространялись посредством telegram-ботов и рассылок клиентам, ранее обращавшимся за покупкой фирм-однодневок, — рассказали в ФНС.

Сейчас силовики проводят обыски в офисах индивидуального предпринимателя Татьяны Андрейчук и ее супруга Юрия Андрейчука, а также по адресам их места жительства. Налоговых консультантов подозревают в формировании «бумажного» НДС и в создании условий для неуплаты налогов их клиентами.

«Бумажный» НДС — это устаревшая схема ухода от налога, когда компания заключает фиктивные сделки с однодневками. Тем самым увеличивается «входящий» НДС и снижается итоговая сумма налога к уплате. Однако фактически оплата по таким сделкам не перечисляется и не отражается в бухгалтерском учете.

В 2015 году ФНС запустила автоматизированную систему АСК НДС-2, которая позволяет сравнивать счета-фактуры и декларации, автоматически выявляя разрывы.

Нарушителям доначислят налог и придется заплатить штраф в размере 20-40% от суммы недоимки.

После внедрения АСК НДС-2 число разрывов по НДС уменьшилось до 0,4%.