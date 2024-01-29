С 2024 года при приеме дистанционных работников в ЕФС-1 в графе 6 подраздела 1.1 надо указывать код ДИСТ. Но это надо делать не всегда.

Для графы 6 ввели такие новые коды:

«ОСОБ» – для некоторых сотрудников госорганов;

«ДИСТ» – для дистанционных работников;

«НЕПД» – для неполного рабочего дня;

«НЕПН» – для неполной рабочей недели.

Как быть, если сотрудник работает на условиях неполной рабочей недели дистанционно, то есть в форме надо указать одновременно два кода, НЕПН и ДИСТ?

СФР поясняет, что в этом случае два кода не нужны.

В графе 6 «Код выполняемой функции» подраздела 1.1 формы ЕФС-1 может указываться только один из кодов в соответствии со следующей приоритетностью: 1) «НЕПД», 2) «НЕПН», 3) «НДОМ», 4) «ДИСТ».

Приоритет устанавливается для работы в условиях неполного рабочего времени, утверждает СФР.

В данном случае в графе 6 необходимо указать код «НЕПН».

Отметим, что в правилах заполнения ЕФС-1 о приоритетности кодов ничего не сказано.

Что еще изменилось в разделе 1.1 формы ЕФС-1 в 2024 году, мы рассказывали здесь.

Образец заполнения подраздела 1.1 формы ЕФС-1 в 2024 году – здесь.