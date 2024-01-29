Для графы 6 ввели такие новые коды:
«ОСОБ» – для некоторых сотрудников госорганов;
«ДИСТ» – для дистанционных работников;
«НЕПД» – для неполного рабочего дня;
«НЕПН» – для неполной рабочей недели.
Как быть, если сотрудник работает на условиях неполной рабочей недели дистанционно, то есть в форме надо указать одновременно два кода, НЕПН и ДИСТ?
СФР поясняет, что в этом случае два кода не нужны.
В графе 6 «Код выполняемой функции» подраздела 1.1 формы ЕФС-1 может указываться только один из кодов в соответствии со следующей приоритетностью:
1) «НЕПД», 2) «НЕПН», 3) «НДОМ», 4) «ДИСТ».
Приоритет устанавливается для работы в условиях неполного рабочего времени, утверждает СФР.
В данном случае в графе 6 необходимо указать код «НЕПН».
Отметим, что в правилах заполнения ЕФС-1 о приоритетности кодов ничего не сказано.
Что еще изменилось в разделе 1.1 формы ЕФС-1 в 2024 году, мы рассказывали здесь.
Образец заполнения подраздела 1.1 формы ЕФС-1 в 2024 году – здесь.
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Комментарии3
Начинается 😁 тут ставим, тут не ставим в уме держим 😁
тут пишем на карандаш, а тут помадкой обводим😅
приоритетность кодов, которая нигде не зафиксирована...
тайна, покрытая мраком)