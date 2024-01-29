КоАП РФ

Водителей могут лишить прав за устройства для маскировки госномера

За применение устройств, которые скрывают автомобильные номера от камер, будут лишать прав на срок от года до полутора лет.
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МВД подготовило поправки в КоАП, по которым будут лишать водительских прав за установку устройств, скрывающих номерные знаки автомобилей от камер. Об этом сказано на сайте ведомства.

Поправки предусматривают усиление мер административной ответственности за правонарушения, связанные с управлением транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть, — говорится в сообщении.

Нарушители будут лишены прав на управление транспортными средствами на срок от года до полутора лет, а устройства для маскировки номеров будут конфискованы.

Сейчас за правонарушения по ч. 2 ст.12.2 КоАП предусмотрен административный штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

Проект федерального закона проходит процедуру общественного обсуждения.

Недавно мы писали, что суд запретил онлайн-продажу устройств для маскировки автомобильных номеров.

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