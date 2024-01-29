Водителей могут лишить прав за устройства для маскировки госномера

За применение устройств, которые скрывают автомобильные номера от камер, будут лишать прав на срок от года до полутора лет.

МВД подготовило поправки в КоАП, по которым будут лишать водительских прав за установку устройств, скрывающих номерные знаки автомобилей от камер. Об этом сказано на сайте ведомства.

Поправки предусматривают усиление мер административной ответственности за правонарушения, связанные с управлением транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть, — говорится в сообщении.

Нарушители будут лишены прав на управление транспортными средствами на срок от года до полутора лет, а устройства для маскировки номеров будут конфискованы.

Сейчас за правонарушения по ч. 2 ст.12.2 КоАП предусмотрен административный штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

Проект федерального закона проходит процедуру общественного обсуждения.

Недавно мы писали, что суд запретил онлайн-продажу устройств для маскировки автомобильных номеров.