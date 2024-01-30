Бухгалтерская отчетность

Как бухгалтеру получить закрывающие документы в разных сервисах для путешествий

Узнайте, как быстро получить закрывающие документы на билеты, купленные с помощью электронных сервисов Tutu.ru, «Авиасейлс», «Аэрофлота» и РЖД.
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Для отчета о деловых поездках и рабочих командировках в бухгалтерию нужно принести несколько закрывающих документов. В комплект входят:

  • электронный билет;

  • чек об оплате;

  • акт об оказании услуг (УПД-2) на сумму сервисного сбора;

  • если был онлайн-возврат, то акт на возврат билета (УПД-2);

  • страховка, если была куплена при оформлении билета.

Tutu.ru

Если билеты были куплены с помощью сервиса Tutu.ru, то отчетные документы можно найти в электронном письме о покупке билета или в личном кабинете пользователя на сайте или в мобильном приложении.

Для этого нужно выбрать заказ, нажать на ссылку «Детали заказа» и выбрать кнопку «Отчетные документы».

Если организации будут нужны оригиналы с печатью, то придется заполнить форму и в течение пяти рабочих дней сервис отправит документы по указанному адресу.

Авиасейлс

Сервис организации поездок «Авиасейлс» также предоставляет закрывающие документы на все билеты, которые были оплачены по безналу. Закрывающие документы формируются автоматически после 10 числа каждого месяца за предыдущий.

Чтобы скачать файлы, нужно перейти в личный кабинет «Авиасейлс» и в разделе «Баланс» выбрать период, за который нужны закрывающие документы.

Оригиналы документов направляются через ЭДО или почтой России. Запрос на получение оригиналов нужно отправить на почту сервиса.

Аэрофлот

В «Аэрофлоте» закрывающими документами является маршрутная квитанция электронного билета с выделенной строкой НДС, электронный чек при оплате банковской картой и посадочный талон. Счет-фактура при оплате банковской картой не выдается.

РЖД

При путешествии на поезде бухгалтерские документы можно получить в личном кабинете на сайте РЖД в разделе «Мои заказы». Нужно распечатать купон электронного билета.

В соответствии с приказом Минтранспорта от 21.08.2012 № 322 контрольный купон является документом строгой отчетности и применяется для осуществления расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники.

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