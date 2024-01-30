IT-компании

T1 Cloud помогает Бургер Кинг в улучшении клиентского опыта

Т1 Cloud (Холдинг Т1) предоставил облачные сервисы для сети ресторанов Бургер Кинг. Компания перенесла в инфраструктуру провайдера системы управления продажами и процессами обслуживания клиентов.
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Бургер Кинг активно развивает дистанционные форматы взаимодействия с клиентами в цифровых каналах, фокусируясь на постоянном улучшении приложений для пользователей и создании новых продуктов. Размещение информационных систем в виртуальной среде T1 Cloud позволяет компании быстрее масштабировать бизнес и улучшить качество предоставляемых онлайн-сервисов, сокращая время и затраты на организацию собственной инфраструктуры.

Облако T1 Cloud обеспечивает Бургер Кинг гибкой и развитой с точки зрения функциональности инфраструктурой, и целым набором готовых сервисов для эффективного управления процессами и развития бизнеса компании в digital-каналах, — сказал директор по развитию бизнеса T1 Cloud Георгий Джабиев.

Высокая производительность облака T1 Cloud дает возможность Бургер Кинг ускорить время отклика всех приложений и систем, связанных с обслуживанием клиентов, и сократить время обработки онлайн-запросов пользователей.

Даже в период пиковых нагрузок отказоустойчивая облачная инфраструктура обеспечивает бесперебойность работы сервисов сети ресторанов. Кроме этого, компания может эффективно решать задачи по хранению и управлению большими объемами данных и на основе данных аналитики в дальнейшем выстраивать персонализированную коммуникацию с потребителями, улучшая клиентский опыт.

Перенос части инфраструктуры в облако T1 Cloud позволил нам повысить надежность и доступность систем, отвечающих за клиентский сервис. Компания получила готовое решение, которое обеспечивает непрерывность работы бизнес-приложений с требуемым уровнем производительности, — рассказал руководитель облачной инфраструктуры Бургер Кинг Роман Бугрий.

Возможность гибкого масштабирования вычислительных ресурсов позволяет Бургер Кинг ускорять процесс внутренних разработок – в короткие сроки и с минимальными затратами запускать новые цифровые продукты для пользователей. В зависимости от текущих потребностей компания может регулировать объем потребляемых вычислительных мощностей по мере необходимости.

Сертификация по стандартам PCI DSS подтверждает соответствие инфраструктуры Т1 Cloud международным требованиям безопасности платежных данных клиентов при совершении ими онлайн-транзакций.

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Создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина, Клерк
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IT-компании

T1 Cloud помогает Бургер Кинг в улучшении клиентского опыта

Т1 Cloud (Холдинг Т1) предоставил облачные сервисы для сети ресторанов Бургер Кинг. Компания перенесла в инфраструктуру провайдера системы управления продажами и процессами обслуживания клиентов.

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