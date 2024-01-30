Не забудьте сдать форму ЕФС-1 на сотрудниц, уходящих в декрет

Его сдают в случае, когда застрахованное лицо подало заявление о предоставлении:

отпуска по уходу за ребенком.

отпуска по беременности и родам;

Срок сдачи – не позднее 3 рабочих дней со дня заявления.

Такое разъяснение дает СФР на своем сайте.

Если больничный по беременности начался в 2023 году, то сдавать сведения с типом «Назначение выплат по ОСС» сейчас не надо. Этот отчет придется сдать, когда сотрудница после больничного уйдет в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Имейте в виду, что на отпуск от 1,5 до 3 лет сдавать допотчет не надо. На таких сотрудников ЕФС-1 (СЗВ-СТАЖ) надо сдать до 25 января следующего года.

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