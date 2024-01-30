Предпенсионерам хотят дать преимущество при сокращении штата

Есть ряд категорий работников, которые при сокращении штата имеют преимущество перед своими коллегами, чтобы сохранить за собой место. Этот перечень расширят.

У сотрудников-предпенсионеров (за 5 лет до пенсии) будет предпочтение при оставлении на работе.

Законопроект с поправками в статью 179 ТК внесли в Госдуму депутаты Башкортостана.

Преимущество имеют сотрудники с более высокой квалификацией. При равной квалификации смотрят на обстоятельства жизни сотрудников.

В частности, оставят на работе: сотрудников с 2 детьми, единственных кормильцев, жен мобилизованных.

В этот список войдут и предпенсионеры. При потере работы они имеют мало шансов на последующее трудоустройство и при этом не имеют права на получение пенсии, говорится в пояснительной записке к проекту.