Предпенсионерам хотят дать преимущество при сокращении штата

У сотрудников-предпенсионеров (за 5 лет до пенсии) будет предпочтение при оставлении на работе.
Законопроект с поправками в статью 179 ТК внесли в Госдуму депутаты Башкортостана.
Преимущество имеют сотрудники с более высокой квалификацией. При равной квалификации смотрят на обстоятельства жизни сотрудников.
В частности, оставят на работе: сотрудников с 2 детьми, единственных кормильцев, жен мобилизованных.
В этот список войдут и предпенсионеры. При потере работы они имеют мало шансов на последующее трудоустройство и при этом не имеют права на получение пенсии, говорится в пояснительной записке к проекту.
Начать дискуссию