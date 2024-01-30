Реклама дебетовой карты «Альфа-Банка» нарушила закон

Банк не указал в рекламном сообщении важные условия для совершения переводов и платежей. Потребителей ввели в заблуждение.

Федеральная антимонопольная служба признала ненадлежащей рекламу дебетовой карты АО «Альфа-Банк». Об этом сказано на сайте ФАС.

Ведомство получило множество жалоб на рекламу дебетовой карты «Альфа-Банка», которая транслировалась на экранах в Московском метрополитене, в эфире радиостанций и на федеральных телеканалах.

В рекламе предоставлялась привлекательная для потребителей информация о том, что все переводы и платежи по дебетовой карте можно осуществлять бесплатно. При этом существенные условия об ограничениях такой опции не были указаны, — говорится в сообщении.

ФАС пришла к выводу, что потребители не получили полную информацию о всех условиях совершения переводов и денежных платежей.

«Альфа-Банку» выдали предписание прекратить нарушение Закона о рекламе. На исполнение ФАС дает 15 дней. Кредитную организацию могут привлечь к ответственности по п. 2.4 ст. 19.5 КоАП.