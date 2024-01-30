Не забудьте сдать уведомление по ЕНП до 5 февраля

В одном уведомлении до 25 числа, как обычно, будут все налоги и взносы, во втором – только НДФЛ. Срок его сдачи – до 3 числа.
Так как 03.02.2024 – выходной день, сдать это уведомление надо до 05.02.2024.
В этом уведомлении будет НДФЛ за период с 23.01.2024 по 31.01.2024. Код периода – 21/11.
Но имейте в виду, что программа ФНС так настроена, что отказывается принимать это уведомление ранее 01.02.2024. Об этой проблеме мы рассказывали здесь.
Когда в 2024 году платить зарплату, чтобы не сдавать два ЕНП-уведомления, читайте здесь.
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Комментарии1
А как решить эту "не нашу" проблему? Ещё никто не в курсе?